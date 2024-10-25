Пол Мескаль получил роль в «Гладиаторе-2» после 30-минутного видеозвонка с Ридли Скоттом

Пол Мескаль рассказал, что получил главную роль в продолжении культовой исторической драмы Ридли Скотта «Гладиатор» после 30-минутного видеозвонка. 28-летний ирландский актер поделился своим опытом в интервью на шоу Грэма Нортона, передает The Guardian.
«Ридли не тратит время впустую. Я думал, будут пробы и прослушивания, но мы просто поговорили по зуму полчаса. Из них про роль мы говорили минут 10, а еще 20 — про гэльский футбол, его собаку и жену», — признался Мескаль.
«Я думал, потом будет что‑то еще, но он просто перезвонил мне несколько недель спустя и предложил мне роль. Мне кажется, он просто доверяет инстинкту и очень рад тому, как все получилось», — добавил он.
«Гладиатор-2» — первая голливудская роль Мескаля, который ранее получил популярность благодаря фильмам «Незнакомцы», «Солнце мое» и сериалу «Нормальные люди».
Сиквел появится в мировом прокате 22 ноября. Молодой ирландец появится на экране вместе с Педро Паскалем и Дензелом Вашингтоном. В первых рецензиях картину называют «эпическим боевиком» и «лучшим фильмом Скотта за последние годы».