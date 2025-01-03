Sber выпустил умные колонки, стилизованные под творчество Виктора Цоя

Компания SberDevices создала лимитированную коллекцию умных колонок специально для байопик-выставки «Виктор Цой. Легенда». Устройства стилизованы под творчество легендарного рок-музыканта и группу «Кино».
Дизайн полупрозрачной черной SberBoom Mini 2 отсылает к обложке альбома «Звезда по имени Солнце», созданной в 1993 году. Центральная кнопка «Лайк» стала основой для схематичного изображения солнечного затмения. В продаже колонка появится в 2025 году в магазине байопик-выставки о Цое по цене 5490 рублей.
Специально для поклонников Виктора Цоя на HiFi-стриминге «Звук» появился тематический раздел. В нем можно найти эксклюзивный контент, плейлист с комментариями артистов, которые вдохновлялись творчеством Цоя, аудиокнигу с фактами из жизни музыканта, его биографию, а также полную коллекцию альбомов группы «Кино». Чтобы попасть в «Мир Цоя», достаточно сказать умной колонке «Салют, включи музыку современников Цоя».
В новых умных колонках Sber появилась технология Magnetic Sound, благодаря которой музыка звучит объемно даже на миниатюрных устройствах за счет неодимового магнита и обновленной программы. На устройстве доступно более миллиона треков в HiFi-стриминге «Звук», в том числе и песни Цоя и «Кино», — достаточно сказать: «Салют, включи песни Цоя!»
Во всех колонках пользователям доступно управление устройствами умного дома Sber, помощь виртуального ассистента Салют с искусственным интеллектом GigaChat. Два гаджета можно объединить в стереопару и добиться еще более объемного звучания или же подключить колонку к телевизору и управлять без пульта.
Выставка о Викторе Цоя открылась в петербургском «Севкабель Порту». На ней представлены уникальная сценография, коллекция личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива. Экспозиции занимают почти три тысячи квадратных метров и разбросаны по тридцати залам. Купить билеты можно здесь.