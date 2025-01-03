Sber выпустил умные колонки, стилизованные под творчество Виктора Цоя

Дизайн полупрозрачной черной SberBoom Mini 2 отсылает к обложке альбома «Звезда по имени Солнце», созданной в 1993 году. Центральная кнопка «Лайк» стала основой для схематичного изображения солнечного затмения. В продаже колонка появится в 2025 году в магазине байопик-выставки о Цое по цене 5490 рублей.