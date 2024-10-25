ЦБ поднял ключевую ставку до рекордно высокого значения

Центробанк повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Это максимальное значение в истории РФ.

Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза. «Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты», ― отметили в ЦБ.

По оценке Банка России, по итогам 2024-го годовая инфляция составит 8–8,5%, а в 2025 году должна снизиться до 4,5–5%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики, считают в ЦБ.

Центробанк не исключил, что на следующем заседании, назначенном на 20 декабря, ключевую ставку вновь повысят.

После начала военной операции на Украине, 28 февраля 2022 года, Центробанк экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% — это было реакцией на резкое падение курса рубля. После этого регулятор до сентября 2022 года снижал ставку (она опускалась до 7,5%), а затем вновь поднимал. С декабря прошлого года до июля нынешнего ставка оставалась неизменной — 16%.

Однако после из‑за высокой инфляции ЦБ был вынужден пойти на ее повышение. 26 июля он увеличил ставку сразу на два процентных пункта — до 18%, а 13 сентября — до 19%.