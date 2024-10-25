В Москве со следующего года введут электронные удостоверения мигрантов

В Москве с 2025 года экспериментально внедрят электронные удостоверения иностранцев. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в этом удостоверении будет записана «вся информация» об иностранце ― «когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее».

При проведении рейдов полицейские будут в первую очередь требовать у мигрантов эти документы. У правоохранителей будут устройства, которые считывают эти данные. Если с удостоверением что‑то окажется не в порядке ― просрочил время пребывания или другие нарушения миграционного режима, ― к иностранцу «примут соответствующие меры».