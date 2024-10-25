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Прокуратура порекомендовала пересмотреть приговор братьям Менендес

Сегодня в 13:45
Фото: Ronald L.Soble/Los Angeles Times via Getty Images

Прокуратура рекомендовала пересмотреть приговор Эрику и Лайлу Менендесам, убившим своих родителей в доме в Беверли-Хиллз в 1989 году, передает Associated Press.

Окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон заявил, что его офис будет рекомендовать вынесение братьям нового приговора, который даст им шанс выйти на свободу спустя 34 года тюрьмы.

По его словам, поскольку на момент совершения преступлений им было меньше 26 лет, Менендесы получат право на условно-досрочное освобождение. Теперь повторное вынесение приговора должно быть одобрено судьей, а комиссия по условно-досрочному освобождению штата должна будет подписать решение об освобождении братьев.

«Я пришел к выводу, что, согласно закону, повторное вынесение приговора целесообразно», — сказал Гаскон. По его словам, Эрик и Лайл подвергались «огромному количеству насилия в семье, в том числе домогательствам». «Полагаю, они выплатили свой долг обществу», — считает прокурор.

Эрик и Лайл были приговорены к пожизненному заключению в 1996 году за убийство своих отца и матери Хосе и Китти Менендес в их особняке в Беверли-Хиллз 20 августа 1989 года. В свою защиту братья заявили, что совершили убийство из страха за свою жизнь, после того как подвергались жестокому обращению и предполагаемому сексуализированному насилию со стороны отца.

В сентябре 2024 года вышел второй сезон тру-крайм-антологии Райана Мерфи «Монстры», в котором рассматривается история Менендесов. Шоу набрало 19,5 млн просмотров в первую же неделю после выхода.

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