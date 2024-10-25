В Петербурге мужчина напал с ножом на покупателей гипермаркета «Окей»

В Московском районе Петербурга неизвестный напал с ножом на посетителей гипермаркета «Окей». Об этом сообщила «Фонтанка».
Как пишет издание, в результате нападения пострадали как минимум шесть человек. По предварительной информации, двух из них — охранника и покупательницу — увезли в больницу в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших отказались от госпитализации отказались.
Подзываемый задержан. Ему 44-летнего подозреваемого задержала полиция. Нападавшего охарактеризовали как «маргинального типа».
«Неадекват со входа в магазин начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Начал носиться по магазину. Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив все. Ну, собственно говоря, в середине зала он какую‑то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху. И там же или сам себя порезал как‑то там, завалился, [или его] там уже завалили. Вот сейчас скорая приехала, женщина лежит и он лежит уже в окружении полицейских», — рассказал «Фонтанке» свидетель нападения.
СК России по Петербургу возбудил уголовное дело — покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).