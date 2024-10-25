В небольшом канадском городке не могут выбрать мэра ― никто не хочет им управлять

Обновлено вчера в 15:55
CМИ сообщили об уходе «Ашана» из России. В компании заявили о продолжении работы
Сегодня / 12:58
В Петербурге мужчина напал с ножом на покупателей гипермаркета «Окей»
Сегодня / 11:21
«Коммерсант»: покупателями «Ашана» в России могут стать «Лента» или «Магнит»
Сегодня / 11:10
Исследование: «пропаганда чайлдфри» не влияет на рождаемость
Сегодня / 10:17
Ученые неделю спаивали шершней, чтобы проверить, как на них действует алкоголь
Сегодня / 10:04
20th Century Studios работает над сиквелом фильма «Чужой: Ромул»
Сегодня / 09:19
Полиция провела обыск в отеле, где погиб Лиам Пейн
Сегодня / 08:58
В горах Узбекистана обнаружили два затерянных города Шелкового пути
Сегодня / 02:17
В США модель обвинила парня-хирурга в побоях и попытке скрыть их с помощью принудительной операции
Сегодня / 01:25
В Челябинской области местные жители устроили погромы в цыганском районе после убийства таксистки
Вчера / 23:57
Карди Би попала в больницу и отменила выступление на фестивале
Вчера / 23:36
Блогерша сняла покадровый ASMR-ремейк «Шрека»
Вчера / 23:02
Вышел трейлер фильма «Пятое сентября», посвященного теракту на Олимпиаде в Мюнхене
Вчера / 22:36
Грета Ли заменит Сандру Хюллер в фильме «Late Fame»
Вчера / 21:59
Последний сезон «Благих знамений» будет состоять из одного 90-минутного эпизода
Вчера / 21:53
Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в домогательствах
Вчера / 21:39
Linkin Park с новыми музыкантами выпустили третий сингл
Вчера / 20:56
В сети появился первый трейлер ремейка «Жестоких игр». Он выйдет на Prime Video в ноябре
Вчера / 20:41
Майкл Фассбендер пытается справиться с двойной жизнью в трейлере «Агентства»
Вчера / 20:23
В Британии впервые опубликуют заметки Туве Янссон о муми-троллях с их подробными описаниями
Вчера / 20:11
СМИ: всю недвижимость Елены Блиновской выставили на продажу, чтобы погасить долг перед налоговой
Вчера / 19:37
Анджелина Джоли рассуждает о сцене и жизни без нее в трейлере байопика о Марии Каллас
Вчера / 19:32
Звезда «Ричера» Алан Ритчсон снимется в боевике Скотта Во «Runner»
Вчера / 18:59
В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд
Вчера / 18:57
В России заблокируют 4,5 млн сим-карт иностранцев
Вчера / 18:11
Марию Шарапову включат в Зал теннисной славы
Вчера / 17:45
Редкую рукопись «Маленького принца» продадут за 1,25 млн долларов
Обновлено вчера в 17:21
Концерт «Зверей» в Твери отменили из‑за «неоднозначной позиции артиста»
Вчера / 16:18
Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек» спасла «Джона Уика» за день до начала съемок
Вчера / 16:12
Юная россиянка побила рекорд Каталонии по подъему на башню из людей
Вчера / 15:58
Тим Бертон признался, что он — технофоб. Соцсети вгоняют его в депрессию, а спасают из нее облака
Вчера / 15:25
В Нижнем Новгороде школьникам показали видео с голыми девушками и целующимися мужчинами
Вчера / 15:18
Z-блогеры выдали персонажа Call of Duty за участницу теракта в Турции
Вчера / 14:56
Москвич в метро пригрозил машинисту игрушечным пистолетом. Возбуждено уголовное дело
Вчера / 14:25
Крупнейший VK-паблик, посвященный материнству, закрылся из‑за законопроекта о пропаганде чайлдфри

В небольшом канадском городке не могут выбрать мэра ― никто не хочет им управлять

Сегодня в 12:38
Городок Кайл. Фото: скриншот из Google Maps

Небольшой канадский городок Кайл столкнулся с необычной проблемой ― никто из примерно 400 его жителей не хочет быть мэром, сообщает New York Post.

Проблемы начались, когда действующий глава администрации Джордж Уильямс объявил о своей отставке. Ни один из жителей города не пожелал занять его место. Местных жителей дважды просили выдвинуть кандидатуры на пост городского главы, но это не увенчалось успехом.

Выборы должны состояться уже 13 ноября. Если до этого времени кандидата так и не найдется, городской совет выберет исполняющего обязанности мэра и назначит новую дату выборов.

Кайл расположен на юге канадской провинции Саскачеван, в 70 километрах от Суифт-Каррента (шестого по величине города провинции). Прежде всего городок известен как место, где во время строительства дороги в 1960-х годах обнаружили кости шерстистого мамонта возрастом 12 тыс. лет. В городе даже стоит четырехметровая статуя, посвященная этой находке, ставшей талисманом города.

Среди других достопримечательностей Кайла ― старый автокинотеатр, построенный в 1950-х и продолжающий работать летом, а также ежегодный турнир по пляжному волейболу.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами