В небольшом канадском городке не могут выбрать мэра ― никто не хочет им управлять

Небольшой канадский городок Кайл столкнулся с необычной проблемой ― никто из примерно 400 его жителей не хочет быть мэром, сообщает New York Post.

Проблемы начались, когда действующий глава администрации Джордж Уильямс объявил о своей отставке. Ни один из жителей города не пожелал занять его место. Местных жителей дважды просили выдвинуть кандидатуры на пост городского главы, но это не увенчалось успехом.

Выборы должны состояться уже 13 ноября. Если до этого времени кандидата так и не найдется, городской совет выберет исполняющего обязанности мэра и назначит новую дату выборов.

Кайл расположен на юге канадской провинции Саскачеван, в 70 километрах от Суифт-Каррента (шестого по величине города провинции). Прежде всего городок известен как место, где во время строительства дороги в 1960-х годах обнаружили кости шерстистого мамонта возрастом 12 тыс. лет. В городе даже стоит четырехметровая статуя, посвященная этой находке, ставшей талисманом города.