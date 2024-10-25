Ученые неделю спаивали шершней, чтобы проверить, как на них действует алкоголь

Зоологи из Тель-Авивского университета на протяжении недели давали шершням Vespa orientalis сладкие растворы с различным содержанием этанола. Выяснилось, что эти насекомые исключительно устойчивы к алкоголю, сообщает Naked Science.
Опыты начинали с концентрации этанола в 20%. Это максимальное значение, возможное при брожении натуральных дрожжей — микроскопических грибов, обитающих на поверхности фруктов, ягод и цветов.
Не обнаружив негативных реакций, исследователи принялись повышать содержание спирта, в итоге доведя его до 80%. При такой дозе шершни какое‑то время не могли нормально летать, а некоторые особи ложились на спину. Однако, переработав этанол, насекомые приходили в себя и продолжали строить гнездо. Это поразило ученых, поскольку такой же эксперимент с медоносными пчелами привел к их гибели в течение 24 часов.
Авторы исследования считают, что невероятная стойкость восточных шершней к спирту объясняется высокой скоростью метаболизма этанола в их организме, которая, вероятно, обеспечивается наличием у них нескольких копий генов, отвечающих за расщепление алкоголя.
Такая особенность могла развиться у насекомых в процессе эволюции ― в результате взаимовыгодных отношений с натуральными дрожжами Saccharomyces cerevisiae. Предыдущие исследования показали, что эти микроскопические грибы, не переносящие холод, зимуют и размножаются в кишечнике общественных ос, к которым принадлежат шершни. В качестве «ответной услуги» дрожжи обеспечивают насекомых энергией, сбраживая фрукты и нектар, которыми те питаются.