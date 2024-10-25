Ученые неделю спаивали шершней, чтобы проверить, как на них действует алкоголь

Не обнаружив негативных реакций, исследователи принялись повышать содержание спирта, в итоге доведя его до 80%. При такой дозе шершни какое‑то время не могли нормально летать, а некоторые особи ложились на спину. Однако, переработав этанол, насекомые приходили в себя и продолжали строить гнездо. Это поразило ученых, поскольку такой же эксперимент с медоносными пчелами привел к их гибели в течение 24 часов.