«Коммерсант»: покупателями «Ашана» в России могут стать «Лента» или «Магнит»

Возможными претендентами на покупку российского бизнеса «Ашана» могут быть сети «Лента» и «Магнит». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.
По информации издания, российский бизнес французской сети магазинов могут продать крупной розничной сети или передать активы российскому менеджменту.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также назвал «Ленту» и «Магнит» очевидными претендентами на покупку. Еще один анонимный собеседник «Коммерсанта» на рынке упомянул компанию X5 Group.
О потенциальной причастности к сделке Алексея Мордашова, владельца холдинговой компании «Севергрупп», крупнейшего акционера «Ленты», также рассказали два источника «Ведомостей».
Как отмечает «Коммерсант», «Лента» и X5 отказались от комментариев, а в «Магните» заявили, что не ведут переговоров. В головном и российском офисах «Ашана» также отказались комментировать информацию, назвав ее рыночными слухами.
По мнению опрошенных экспертов, активы «Ашана» в России составляют 60–70 млрд рублей. Учитывая дисконт, обязательный для всех зарубежных компаний, покидающих Россию, сеть могут продать примерно за 30 млрд рублей, пишет издание.
Накануне La Lettre и Le Figaro сообщили о планах сети «Ашан» продать бизнес в России. По их данным, компания уже нашла местного покупателя и вышла на финальную стадию переговоров. Источник Le Figaro, близкий к компании, назвал в качестве причины ухода компании из России «ухудшение местных условий для работы».
Представители «Ашана» заявили, что компания продолжает работать на российском рынке. «Уже несколько лет ходят слухи о продаже „Ашан Ритейл Россия“ и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ был одинаковым: „Мы не комментируем слухи“», — заявили в пресс-службе сети «Ведомостям».