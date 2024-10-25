«Коммерсант»: покупателями «Ашана» в России могут стать «Лента» или «Магнит»

Возможными претендентами на покупку российского бизнеса «Ашана» могут быть сети «Лента» и «Магнит». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По информации издания, российский бизнес французской сети магазинов могут продать крупной розничной сети или передать активы российскому менеджменту.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также назвал «Ленту» и «Магнит» очевидными претендентами на покупку. Еще один анонимный собеседник «Коммерсанта» на рынке упомянул компанию X5 Group.

О потенциальной причастности к сделке Алексея Мордашова, владельца холдинговой компании «Севергрупп», крупнейшего акционера «Ленты», также рассказали два источника «Ведомостей».

Как отмечает «Коммерсант», «Лента» и X5 отказались от комментариев, а в «Магните» заявили, что не ведут переговоров. В головном и российском офисах «Ашана» также отказались комментировать информацию, назвав ее рыночными слухами.

По мнению опрошенных экспертов, активы «Ашана» в России составляют 60–70 млрд рублей. Учитывая дисконт, обязательный для всех зарубежных компаний, покидающих Россию, сеть могут продать примерно за 30 млрд рублей, пишет издание.

Накануне La Lettre и Le Figaro сообщили о планах сети «Ашан» продать бизнес в России. По их данным, компания уже нашла местного покупателя и вышла на финальную стадию переговоров. Источник Le Figaro, близкий к компании, назвал в качестве причины ухода компании из России «ухудшение местных условий для работы».