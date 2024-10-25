20th Century Studios работает над сиквелом фильма «Чужой: Ромул»

Студия 20th Century Studios работает над сиквелом хоррора «Чужой: Ромул». Об этом глава компании Стив Асбелл рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

«Сейчас мы работаем над идеей сиквела. Мы еще не заключили сделку с Феде [Альваресом], но собираемся, и у него есть идея, над которой мы работаем», — поделился продюсер.

По его словам, двое выживших персонажей — Рейн и Энди, которых сыграли Кейли Спэни и Дэвид Джонссон, — стали «настоящими изюминками фильма». «Поэтому я постоянно думаю: „Где люди хотят увидеть их дальше?“ Мы знаем, что будут Чужие. Мы знаем, что будут отличные хоррор-сцены. Но я влюбился в них обоих и хочу увидеть их историю», — добавил Асбелл.

Руководитель студии также поведал о работе над секретным фильмом про Хищника, который Дэн Трахтенберг снял одновременно с другим фильмом франшизы — «Пустоши». Премьера картины с Эль Фэннинг намечена на 7 ноября 2025 года. По словам Асбелла, тайный проект выйдет раньше «Пустошей».

Кроме того, руководитель компании не исключил возможность нового кроссовера Чужого и Хищника, в котором могут объединить персонажей последних фильмов франшиз.

Мировая премьера проекта «Чужой: Ромул», действие которого происходит между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие», состоялась 16 августа. За первую неделю лента заработала 110 млн долларов в мировом прокате.