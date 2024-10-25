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Полиция провела обыск в отеле, где погиб Лиам Пейн

Сегодня в 09:19
Фото: Carla Speight/Getty Images for Bauer Media

Аргентинская полиция провела обыск в отеле Буэнос-Айреса, где останавливался бывший певец группы One Direction Лиам Пейн перед смертью, передает The Guardian.

Полицейский отдел специальных расследований пришел в отель Casa Sur поздно вечером в среду по приказу прокуратуры. Сотрудники изъяли материалы, включая жесткие диски компьютеров и записи с камер отеля, сообщил представитель правительства на условиях анонимности.

Певец умер 16 октября, упав с балкона третьего этажа в элитном туристическом районе Палермо. Согласно результатам вскрытия, Пейн скончался от многочисленных травм, а также внутреннего и внешнего кровотечения, вызванных падением. Его тело было найдено во внутреннем дворе отеля.

Первоначальное расследование говорит о том, что музыкант был один и пережил «нервный срыв» после употребления веществ, которые еще не до конца определены. Полиция обнаружила их в гостиничном номере музыканта вместе с разрушенной мебелью.

Согласно предварительному токсикологическому заключению, в организме бывшей поп-звезды был обнаружен кокаин. Окончательные результаты будут обнародованы только через несколько недель. После смерти артиста его поклонники начали массово приносить цветы, свечи и фотографии Пейна ко входу в отель Casa Sur.

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