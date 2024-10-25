Полиция провела обыск в отеле, где погиб Лиам Пейн

Аргентинская полиция провела обыск в отеле Буэнос-Айреса, где останавливался бывший певец группы One Direction Лиам Пейн перед смертью, передает The Guardian.

Полицейский отдел специальных расследований пришел в отель Casa Sur поздно вечером в среду по приказу прокуратуры. Сотрудники изъяли материалы, включая жесткие диски компьютеров и записи с камер отеля, сообщил представитель правительства на условиях анонимности.

Певец умер 16 октября, упав с балкона третьего этажа в элитном туристическом районе Палермо. Согласно результатам вскрытия, Пейн скончался от многочисленных травм, а также внутреннего и внешнего кровотечения, вызванных падением. Его тело было найдено во внутреннем дворе отеля.

Первоначальное расследование говорит о том, что музыкант был один и пережил «нервный срыв» после употребления веществ, которые еще не до конца определены. Полиция обнаружила их в гостиничном номере музыканта вместе с разрушенной мебелью.