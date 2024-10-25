В горах Узбекистана обнаружили два затерянных города Шелкового пути

Археологи обнаружили остатки двух средневековых городов в горах на востоке Узбекистана. По мнению ученых, открытие может изменить наше представление о легендарном Шелковом пути, передает Би-би-си.
Торговый путь между Востоком и Западом долгое время связывали с городами, расположенными на равнине. Но с помощью технологии дистанционного зондирования археологи обнаружили как минимум два высокогорных города, которые располагались на ключевом перекрестке торговых путей.
Один из городов — Тугунбулак, мегаполис площадью не менее 120 гектаров, — располагался на высоте более 2000 метров над уровнем моря, что считается неблагоприятной высотой даже сегодня.
«Эта находка меняет историю Центральной Азии», — сказал археолог Фарход Максудов, который входил в состав исследовательской группы.
Команда считает, что Тугунбулак и меньший город, Ташбулак, были оживленными поселениями в период с VIII по XI век, в эпоху Средневековья, когда этот территорию контролировала тюркская династия.
Открытие стало возможным благодаря использованию беспилотников и инструмента дистанционного зондирования, известного как лидар, который использует отраженный свет для создания трехмерных карт окружающей среды.
Команда впервые обнаружила Ташбулак, меньший город, в 2011 году во время похода в горы. Они нашли места захоронений, тысячи черепков керамики и другие признаки того, что территория была заселена.
По словам Максудова, в исторических записях упоминаются города в этом регионе, но команда не ожидала найти средневековый город площадью 12 гектаров на высоте 2200 метров над уровнем моря.
Спустя четыре года местный управляющий лесным хозяйством сообщил команде об исследовании другого места, расположенного недалеко от Ташбулака. Чиновник рассказал, что на его заднем дворе есть керамика похожего типа. В итоге археологи обнаружили, что его дом построен в средневековой цитадели.