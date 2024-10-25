В горах Узбекистана обнаружили два затерянных города Шелкового пути

Обновлено вчера в 15:55
CМИ сообщили об уходе «Ашана» из России. В компании заявили о продолжении работы
Сегодня / 12:58
В Петербурге мужчина напал с ножом на покупателей гипермаркета «Окей»
Сегодня / 12:38
В небольшом канадском городке не могут выбрать мэра ― никто не хочет им управлять
Сегодня / 11:21
«Коммерсант»: покупателями «Ашана» в России могут стать «Лента» или «Магнит»
Сегодня / 11:10
Исследование: «пропаганда чайлдфри» не влияет на рождаемость
Сегодня / 10:17
Ученые неделю спаивали шершней, чтобы проверить, как на них действует алкоголь
Сегодня / 10:04
20th Century Studios работает над сиквелом фильма «Чужой: Ромул»
Сегодня / 09:19
Полиция провела обыск в отеле, где погиб Лиам Пейн
Сегодня / 02:17
В США модель обвинила парня-хирурга в побоях и попытке скрыть их с помощью принудительной операции
Сегодня / 01:25
В Челябинской области местные жители устроили погромы в цыганском районе после убийства таксистки
Вчера / 23:57
Карди Би попала в больницу и отменила выступление на фестивале
Вчера / 23:36
Блогерша сняла покадровый ASMR-ремейк «Шрека»
Вчера / 23:02
Вышел трейлер фильма «Пятое сентября», посвященного теракту на Олимпиаде в Мюнхене
Вчера / 22:36
Грета Ли заменит Сандру Хюллер в фильме «Late Fame»
Вчера / 21:59
Последний сезон «Благих знамений» будет состоять из одного 90-минутного эпизода
Вчера / 21:53
Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в домогательствах
Вчера / 21:39
Linkin Park с новыми музыкантами выпустили третий сингл
Вчера / 20:56
В сети появился первый трейлер ремейка «Жестоких игр». Он выйдет на Prime Video в ноябре
Вчера / 20:41
Майкл Фассбендер пытается справиться с двойной жизнью в трейлере «Агентства»
Вчера / 20:23
В Британии впервые опубликуют заметки Туве Янссон о муми-троллях с их подробными описаниями
Вчера / 20:11
СМИ: всю недвижимость Елены Блиновской выставили на продажу, чтобы погасить долг перед налоговой
Вчера / 19:37
Анджелина Джоли рассуждает о сцене и жизни без нее в трейлере байопика о Марии Каллас
Вчера / 19:32
Звезда «Ричера» Алан Ритчсон снимется в боевике Скотта Во «Runner»
Вчера / 18:59
В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд
Вчера / 18:57
В России заблокируют 4,5 млн сим-карт иностранцев
Вчера / 18:11
Марию Шарапову включат в Зал теннисной славы
Вчера / 17:45
Редкую рукопись «Маленького принца» продадут за 1,25 млн долларов
Обновлено вчера в 17:21
Концерт «Зверей» в Твери отменили из‑за «неоднозначной позиции артиста»
Вчера / 16:18
Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек» спасла «Джона Уика» за день до начала съемок
Вчера / 16:12
Юная россиянка побила рекорд Каталонии по подъему на башню из людей
Вчера / 15:58
Тим Бертон признался, что он — технофоб. Соцсети вгоняют его в депрессию, а спасают из нее облака
Вчера / 15:25
В Нижнем Новгороде школьникам показали видео с голыми девушками и целующимися мужчинами
Вчера / 15:18
Z-блогеры выдали персонажа Call of Duty за участницу теракта в Турции
Вчера / 14:56
Москвич в метро пригрозил машинисту игрушечным пистолетом. Возбуждено уголовное дело
Вчера / 14:25
Крупнейший VK-паблик, посвященный материнству, закрылся из‑за законопроекта о пропаганде чайлдфри

В горах Узбекистана обнаружили два затерянных города Шелкового пути

Сегодня в 08:58
Фото: Michael Frachetti

Археологи обнаружили остатки двух средневековых городов в горах на востоке Узбекистана. По мнению ученых, открытие может изменить наше представление о легендарном Шелковом пути, передает Би-би-си.

Торговый путь между Востоком и Западом долгое время связывали с городами, расположенными на равнине. Но с помощью технологии дистанционного зондирования археологи обнаружили как минимум два высокогорных города, которые располагались на ключевом перекрестке торговых путей.

Один из городов — Тугунбулак, мегаполис площадью не менее 120 гектаров, — располагался на высоте более 2000 метров над уровнем моря, что считается неблагоприятной высотой даже сегодня.

«Эта находка меняет историю Центральной Азии», — сказал археолог Фарход Максудов, который входил в состав исследовательской группы.

Команда считает, что Тугунбулак и меньший город, Ташбулак, были оживленными поселениями в период с VIII по XI век, в эпоху Средневековья, когда этот территорию контролировала тюркская династия.

Открытие стало возможным благодаря использованию беспилотников и инструмента дистанционного зондирования, известного как лидар, который использует отраженный свет для создания трехмерных карт окружающей среды.

Команда впервые обнаружила Ташбулак, меньший город, в 2011 году во время похода в горы. Они нашли места захоронений, тысячи черепков керамики и другие признаки того, что территория была заселена.

По словам Максудова, в исторических записях упоминаются города в этом регионе, но команда не ожидала найти средневековый город площадью 12 гектаров на высоте 2200 метров над уровнем моря.

Спустя четыре года местный управляющий лесным хозяйством сообщил команде об исследовании другого места, расположенного недалеко от Ташбулака. Чиновник рассказал, что на его заднем дворе есть керамика похожего типа. В итоге археологи обнаружили, что его дом построен в средневековой цитадели.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами