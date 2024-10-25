В горах Узбекистана обнаружили два затерянных города Шелкового пути

Археологи обнаружили остатки двух средневековых городов в горах на востоке Узбекистана. По мнению ученых, открытие может изменить наше представление о легендарном Шелковом пути, передает Би-би-си.

Торговый путь между Востоком и Западом долгое время связывали с городами, расположенными на равнине. Но с помощью технологии дистанционного зондирования археологи обнаружили как минимум два высокогорных города, которые располагались на ключевом перекрестке торговых путей.

Один из городов — Тугунбулак, мегаполис площадью не менее 120 гектаров, — располагался на высоте более 2000 метров над уровнем моря, что считается неблагоприятной высотой даже сегодня.

«Эта находка меняет историю Центральной Азии», — сказал археолог Фарход Максудов, который входил в состав исследовательской группы.

Команда считает, что Тугунбулак и меньший город, Ташбулак, были оживленными поселениями в период с VIII по XI век, в эпоху Средневековья, когда этот территорию контролировала тюркская династия.

Открытие стало возможным благодаря использованию беспилотников и инструмента дистанционного зондирования, известного как лидар, который использует отраженный свет для создания трехмерных карт окружающей среды.

Команда впервые обнаружила Ташбулак, меньший город, в 2011 году во время похода в горы. Они нашли места захоронений, тысячи черепков керамики и другие признаки того, что территория была заселена.

По словам Максудова, в исторических записях упоминаются города в этом регионе, но команда не ожидала найти средневековый город площадью 12 гектаров на высоте 2200 метров над уровнем моря.