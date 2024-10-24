В США модель обвинила парня-хирурга в побоях и попытке скрыть их с помощью принудительной операции

В Нью-Йорке модель Майя Уиллоу Сиас обвинила экс-бойфренда, пластического хирурга Аммара Махмуда, в побоях и попытке скрыть их с помощью принудительной операции. Об этом написал New York Post.

Сиас подала в суд на бывшего партнера. В иске девушка заявила, что 40-ний мужчина жестоко избил ее. Появившийся в области глаза модели синяк Махмуд решил скрыть с помощью косметических инъекций филлеров.

Врач тайком отвез подругу в медицинский центр, где он работал. Там он ввел в травмированное лицо Сиас вещества — прямо в места гематом и припухлостей. Эту процедуру Махмуд провел без анастезии.

«Он ударил меня иглой в лицо, я чувствовала, как игла царапает кость», — поделилась девушка. Она утверждает, что Махмуд — не заботливый пластический хирург, а жестокий наркоман и алкоголик.

Сиас требует от бывшего парня компенсацию в 10 млн долларов. По словам Сиас, Махмуд наносил ей увечья на протяжении всех девяти месяцев, пока они были вместе. Кроме того, он якобы буквально превратил ее в «секс-рабыню».

Модель поделилась, что познакомилась с Махмудом во время поездки в Майами в апреле 2023 года. Они посетили одну вечеринку на яхте. В то время у хирурга была девушка, но он попытался вовлечь Сиас в секс втроем.

Майя отказалась от предложения, но ей понравился мужчина. После знакомства она поддерживала с ним связь. Через некоторое время Махмуд пригласил девушку на свидание в Нью-Йорке, следом за чем пара начала встречаться.

Сперва Махмуд казался обаятельным и внимательным партнером. Он устраивал для подруги красивые свидания, возил ее в Майами и Дубай, дарил экстравагантные подарки. Затем он предложил Сиас переехать к нему.

Вскоре Майя столкнулась с темной стороной бойфренда. Тот оказался зависим от кетамина и синтетического психоделического препарата 2С. Мужчина начал насиловать девушку, в том числе когда она спала.

В июне 2023 года Сиас застала Махмуда с тремя проститутками в их квартире. Хирург, по словам экс-подруги, впал в ярость и напал на нее. Он душил ее подушкой, швырял на землю и бил по лицу и телу, пока Майя не потеряла сознание.

«Я думала, что умру», — призналась модель. Мужчина сломал девушке кости глазницы. После этого он заставил ее не выходить из квартиры, чтобы никто не мог увидеть следы побоев. Махмуд следил за местонахождением Сиас с помощью смартфона и запугивал ее.

В иске утверждается, что после побоев Махмуд вынудил Майю принимать кетамин и антидепрессанты, чтобы «сохранить ее послушание и покладистость». Когда синяки и отеки на лице девушки прошли, мужчина отвез ее в клинику, чтобы восстановить глазницу.

«Боль от инъекции усугублялась эмоциональными страданиями от осознания того, что ее обидчик был единственным, кто мог заняться ее лечением, хотя он злоупотреблял своими врачебными полномочиями, чтобы контролировать ее и причинять вред», — говорится в тексте жалобы.

По словам адвокатов Сиас, девушка «получила физическую и моральную травму в результате перенесенных пыток». Медицинские процедуры без анастезии юрист модели назвает актом «расчетливой жестокости».

После инцидента Сиас не смогла уйти от Махмуда. Еще три месяца она подвергалась, по собственным словам, насилию, манипуляциям и опаиванию наркотическими веществами. Врач заставлял модель вступать в секс с незнакомцами, угрожал ей, удерживал и насиловал.

По словам Майи, она сумела сбежать от Махмуда после того, как отправилась в Калифорнию на работу. После этой поездки она не вернулась в квартиру к хирургу, даже чтобы забрать свои вещи. Девушка переехала в Лос-Анджелес, но и там продолжает жить в страхе перед экс-бойфрендом.