В Челябинской области местные жители устроили погромы в цыганском районе после убийства таксистки

В городе Коркино, расположенном в Челябинской области, местные жители устроили погромы в районе, где проживают цыгане. Это произошло после того, как в городе нашли убитой водительницу такси. Об этом написал портал 74.ru.

40-летняя Елена, у которой остались двое детей, скончалась от ножевых ранений. Перед этим она отправилась на заказ к частному дому. Туда погибшая и ее коллеги ездили неоднократно, но в этот раз вызов закончился трагедией.

По словам таксистов, жертва нападения не успела даже нажать на тревожную кнопку. Ее тело преступники выбросили из автомобиля. «Машина стояла чуть дальше — то ли угнать ее хотели, то ли что», — поделился коллега женщины Дмитрий.

Он и другие сотрудники такси заподозрили в убийстве двух молодых людей из цыганской общины. «С сегодняшнего дня наши таксисты с цыганами не работают. С ними постоянно были эксцессы, но не до такой степени. Они то рассчитываться не хотели, то обмануть пытались — фальшивые деньги отдавали», — сказал Дмитрий.

Правоохранители задержали подозреваемого — 17-летнего подростка Мануила Юрченко из цыганской общины, живущего в поселке Тимофеевка. В сети ранее появились ориентировки на него и его приятеля — 19-летнего Марселя Юрченко.

По предварительной версии, Мануил ударил таксистку ножом в грудь не менее четырех раз в ходе конфликта по пути к дому молодого человека. Причастен ли Марсель к убийству Елены, полиция еще выясняет.

Местные жители не стали дожидаться правосудия и отправились в цыганский квартал. Десятки горожан собрались у местного магазина и начали бить окна в домах цыган, а также опрокидывать автомобили. Беспорядки переросли в перестрелку.

Два человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. По словам главврача коркинской больницы Натальи Лощининой, оба пострадавших ранены легко, им оказывается медицинская помощь.

На место погромов прибыли спецназовцы и другие группы силовиков. Они попытались разогнать толпу и успокоить разгневанных людей. Те утверждали, что администрации города давно было известно о проблемах с цыганами, но никаких действий предпринято якобы не было.