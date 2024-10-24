Карди Би попала в больницу и отменила выступление на фестивале

Американская хип-хоп-звезда Карди Би попала в больницу и провела там несколько дней. Об этом она рассказала в соцсетях.

Артистка поделилась, что из‑за «медицинской чрезвычайной ситуации» ей пришлось пройти лечение. Карди Би призналась, что не сможет выступить на фестивале в Центральном парке Атланты.

«Это разбивает мне сердце, что я не увижу своих фанатов в эти выходные. Я бы действительно хотела там быть», — написала певица.

Карди Би не сообщила, с какими именно проблемами со здоровьем она столкнулась. «Я вернусь лучше и сильнее в скором времени», — пообещала она и попросила поклонников не волноваться.

11 октября Карди Би отпраздновала свой 32-й день рождения. После торжества артистка пообещала «никогда больше не пить снова». «Помолитесь за меня», — попросила певица в инстаграме*.