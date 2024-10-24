Блогерша сняла покадровый ASMR-ремейк «Шрека»

Ютуб-блогерша Джина Gibi выпустила покадровый ASMR-ремейк мультфильма «Шрек», в котором сама сыграла культового огра и принцессу Фиону. В комментариях под видел продолжительностью полтора часа пишут, что действительно не могут поверить, что она сделала это.

Gibi в течение года помогали команда монтажеров, гримеров и 75 любителей жанра ASMR в создании ремейка. Она рассказала, что во время воссоздания «величайшего фильма всех времен» успела забеременеть и старалась поскорее закончить проект до рождения ребенка.

«Нет, пожалуйста, оставайся там, маленький дружок, мы еще не закончили со „Шреком“. Продолжай настраиваться», — написала блогерша за месяц до релиза. Она признала, что ее большой живот очень подошел к образу Шрека, а вот с Фионой вышло проблематично.

Все диалоги и даже песня «All Star» Smash Mouth исполнены шепотом. «Я хотела, чтобы наш ASMR-фильм можно было включить параллельно оригинальному „Шреку“, поэтому активно призываю смотреть их одновременно на разных устройствах, чтобы по-настоящему оценить ремейк», — написала Gibi.