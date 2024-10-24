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Вышел трейлер фильма «Пятое сентября», посвященного теракту на Олимпиаде в Мюнхене

Вчера в 23:02
Кадр: Paramount Pictures

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер триллера «Пятое сентября», посвященного теракту на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Он выйдет в кинопрокат 29 ноября.

Фильм расскажет, как американские тележурналисты освещали трагические события, в ходе которых боевики захватили в заложники израильских спортсменов. По словам создателей, картина «откроет свежую перспективу на телетрансляцию».

В центре истории окажется молодой и амбициозный продюсер Джофф в исполнении Джона Магаро («Прошлые жизни», «Кэрол»). В стремлении показать, на что он способен, герой берется за прямую трансляцию теракта, которая привлечет внимание миллиарда человек по всему миру.

Вместе с Джоффом над непростой задачей работают немецкая переводчица Марианна, которую сыграла Леони Бенеш («Уроки фарси»), и наставник журналиста Марвин Бадер. Роль последнего досталась Бену Чаплину («Тонкая красная линия»).

В образе начальника Джоффа, легендарного телеведущего Руна Арледжа, в фильме появится Питер Сарсгаард («Память», «Эскобар», «Джеки»). В картине также можно будет увидеть Джорджину Рич, Зинедина Сулема, Кори Джонсона и Маркуса Разерфорда.

Режиссером ленты выступил Тим Фельбаум, автор «Чужой Земли». Сценарий фильма написал Мориц Биндерпри участии Алекса Дэвида и Фельбаума. Среди продюсеров «Пятого сентября» — Шон Пенн.

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