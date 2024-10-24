Грета Ли заменит Сандру Хюллер в фильме «Late Fame»

Звезда «Прошлых жизней» Грета Ли присоединилась к актерскому составу фильма Кента Джонса «Late fame», передает Variety.

Она сыграет в картине вместе с Уиллемом Дефо («Бедные-несчастные», «Маяк»), заменив Сандру Хюллер, которая покинула проект из‑за конфликта в расписании.

Ли исполнит роль Глории, меркантильной театральной актрисы, чья магнетическая личность и непредсказуемая привлекательность разрушают жизнь Эда Саксбергера (Дефо), бывшего поэта, заново открытого группой молодых художников.

Фильм исследует «иллюзорное влияние славословия на душу и томительное призрачное присутствие прошлого, будь то воображаемое или реальное воспоминание», — говорится в синопсисе.