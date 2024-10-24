Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Дональда Трампа в домогательствах

Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила экс-президента США и бизнемена Дональда Трампа в сексуализированном насилии. Об этом написала The Guardian.

Она заявила, что в 1993 году в нью-йоркском небоскребе Трамп-тауэр предприниматель домогался ее. По словам женщины, он вовлек ее в «извращенную игру», в которой также участвовал скандальный Джеффри Эпштейн.

Последний и познакомил Уильямс с Трампом, это случилось на рождественской вечеринке в 1992 году. Модель в то время встречалась с Эпштейном.

Однажды, как рассказала Уильямс, Эпштейн предложил зайти в гости к Трампу во время прогулки по Нью-Йорку. Вскоре после того, как пара пришла к бизнесмену, Трамп начал неподобающим образом прикасаться с Стейси.

Согласно утверждениям женщины, он положил руки на ее грудь, а также трогал ее талию и ягодицы. Уильямс, по собственному признанию, замерла, поскольку была «глубоко растеряна» из‑за происходящего.

Эпштейн и Трамп же в это время улыбались друг другу, отметила экс-манекенщица. В то время мужчины хорошо дружили и много времени проводили вместе, добавила она.

Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что обвинения Уильямс «однозначно ложные». Ливитт назвала Уильямс «бывшей активисткой Барака Обамы». «Очевидно, что эта фейковая история придумана предвыборной кампанией Харрис», — подчеркнула она.

Уильямс ранее уже рассказывала о неприятном инциденте с участием Трампа в соцсетях. Однако деталями произошедшего она поделилась во время онлайн-трансляции, организованной группой сторонников кандидата в президенты США Камалы Харрис Survivors for Kamala.

В разговоре, в котором также участвовали актриса Эшли Джадд и профессор Анита Хилл, Уильямс вспомнила, как на домогательства Трампа отреагировал Эпштейн. После того как они ушли из Трамп-тауэр, Эпштейн обвинил подругу, что та «позволила ему [Трампу]» совершать его действия.

«Он заставил меня почувствовать себя отвратительно, и я помню, как была в полном замешательстве, — сказала Уильямс. — Я чувствовала стыд и отвращение, когда мы разошлись. <…> Я чувствовала себя куском мяса», — добавила Стейси.

Она отметила, что вскоре после случившегося рассталась с Эпштейном. По словам женщины, она ничего не знала о многочисленных эпизодах сексуализированного насилия, в котором позднее обвинили ее экс-бойфренда.

Ранее около двух десятков женщин жаловались на Трампа и его поведение. Девушки заявляли, что политик целовал их без согласия, залезал им под юбки и вел себя неприемлемо. В 2023 году присяжные признали Трампа виновным в сексуализированном насилии над журналисткой Э.Джин Кэрролл в 1996 году, она получила компенсацию в 5 млн долларов.