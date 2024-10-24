Linkin Park с новыми музыкантами выпустила третий сингл

Linkin Park выпустила третий сингл в преддверии релиза альбома «From Zero». Клип на новый сингл «Over Each Other» группа сняла во время визита с концертом в Южную Корею.

Режиссером клипа выступил Джо Хан из Linkin Park, который снимал видео для треков «Numb» , «From The Inside» , «What I’ve Done» и «Somewhere I Belong» , а также недавнего «The Emptiness Machine». Группа выступила в Сеуле 28 сентября.

«Я мечтал когда‑нибудь снять проект в Корее, и это случилось! Мы взяли корейские элементы и сделали так, чтобы это было похоже на корейскую дораму. Как всегда, [новая вокалистка] Эмили [Армстронг] сразила всех наповал», — написал Хан в соцсетях.

«Over Each Other» , «The Emptiness Machine» и «Heavy Is The Crown» войдут в грядущий альбом «From Zero», который выпустят 15 ноября. Это будет первый альбом Linkin Park после «One More Light» 2017 года, который вышел перед смертью вокалиста Честера Беннингтона.

Вокалистка Эмили Армстронг дебютировала в составе Linkin Park на живом выступлении 5 сентября, а также барабанщик Колин Бриттейн. Помимо них, в текущий состав коллектива входят его давние участники Майк Шинода, Брэд Дэлсон, Дэвид Майкл Фаррел и Джо Хан.

В сентябре сын Честера Беннингтона Джейми раскритиковал решение группы пригласить Эмили Армстронг в качестве вокалистки. Он обратился к прошлому новой участницы музыкального коллектива, посвятив этому пост в соцсетях.