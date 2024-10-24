Последний сезон «Благих знамений» будет состоять из одного 90-минутного эпизода

Третий сезон «Благих знамений» будет состоять из одной 90-минутной серии, рассказал Variety.

Ранее было объявлено, что третий сезон сериала Amazon Prime Video, основанного на одноименной книге Терри Пратчетта и Нила Геймана, станет последним. В сентябре работу над продолжением шоу приостановили после того, как несколько женщин обвинили Геймана в сексуальных домогательствах.

Теперь Prime Video подтвердил, что третий сезон будет состоять из одного длинного эпизода, а его производство возобновится в начале 2025 года в Шотландии. По словам источника издания, Гейман принимал участие в написании финала сериала, но после возобновления съемок он не будет работать над шоу. Он также больше не числится среди исполнительных продюсеров финального эпизода.

«Благие знамения» впервые дебютировали на стриминге Prime Video в 2019 году. Первоначально Гейман был указан как создатель, исполнительный продюсер и шоураннер. В нем снялись Майкл Шин и Дэвид Теннант в роли ангела Азирафала и демона Кроули соответственно.