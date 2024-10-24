Майкл Фассбендер пытается справиться с двойной жизнью в трейлере «Агентства»

Сериал рассказывает о Марсианине, тайном агенте ЦРУ, которому приказано оставить жизнь под прикрытием и вернуться в лондонский отдел. Когда любовь, которую он покинул, появляется вновь, романтические отношения разгораются с новой силой. Его карьера, его настоящая личность и его миссия сталкиваются с его сердцем, втягивая их обоих в смертельную игру международных интриг и шпионажа.