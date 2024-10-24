Майкл Фассбендер пытается справиться с двойной жизнью в трейлере «Агентства»

Стриминговый сервис Showtime представил первый трейлер шпионского сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером. Премьера состоится 29 ноября.
Помимо звезды «Стыда» и «Убийцы» в ремейке французского шоу «Бюро» снялись Джеффри Райт («Американское чтиво»), Джоди Тернер-Смит («Квин и Слим»), Кэтрин Уотерстон («Врожденный порок»), Джон Магаро («Прошлые жизни»), Алекс Резник («Социальная сеть»), Харриет Сэнсом Харрис («Фрейзер») и Ричард Гир («Первобытный страх»).
Сериал рассказывает о Марсианине, тайном агенте ЦРУ, которому приказано оставить жизнь под прикрытием и вернуться в лондонский отдел. Когда любовь, которую он покинул, появляется вновь, романтические отношения разгораются с новой силой. Его карьера, его настоящая личность и его миссия сталкиваются с его сердцем, втягивая их обоих в смертельную игру международных интриг и шпионажа.
Изначально режиссером проекта должен был стать Джордж Клуни — сейчас он указан в роли исполнительного продюсера сериала вместе с Грантом Хесловом. Оригинальный сериал под названием «Бюро легенд» выходил в период с 2015 по 2020 год на телеканале Canal+. Над его созданием трудился режиссер Эрик Рошан, а главную роль исполнял Матье Кассовиц.