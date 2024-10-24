В сети появился первый трейлер ремейка «Жестоких игр». Он выйдет на Prime Video в ноябре

На ютуб-канале Prime Video опубликовали первый трейлер сериала «Жестокие игры» — ремейка одноименного фильма 1999 года, поставленного, в свою очередь, по роману «Опасные связи» Шодерло де Лакло.

Новое прочтение классической книги выйдет 21 ноября на стриминговом сервисе Amazon. Действие сериала развернется в элитном колледже в Вашингтоне, где безжалостные сводные брат и сестра готовы пойти на все, чтобы остаться на вершине школьной социальной иерархии. В том числе соблазнить дочь вице-президента США.