В сети появился первый трейлер ремейка «Жестоких игр». Он выйдет на Prime Video в ноябре

На ютуб-канале Prime Video опубликовали первый трейлер сериала «Жестокие игры» — ремейка одноименного фильма 1999 года, поставленного, в свою очередь, по роману «Опасные связи» Шодерло де Лакло.
Новое прочтение классической книги выйдет 21 ноября на стриминговом сервисе Amazon. Действие сериала развернется в элитном колледже в Вашингтоне, где безжалостные сводные брат и сестра готовы пойти на все, чтобы остаться на вершине школьной социальной иерархии. В том числе соблазнить дочь вице-президента США.
Главные роли в проекте исполнили Сара Кэтрин Хук («Первое убийство»), Зак Берджесс («Абсолютно все в порядке»), Саванна Ли Смит («Сплетница»), Сара Силва («Американские истории ужасов»), Хобе Кларк («Шершни») и Джон Харлан Ким («Последнее, что он мне сказал»).
Кроме того, в «Жестоких играх» приняли участие Брук Лена Джонсон («Ты») и Шон Патрик Томас («Тилль»), а также артисты из оригинального фильма: Клэр Форлани, Никки Кроуфорд, Изабелла Тальяти, Зик Гудман и Джон Тенни.
Сценарий новой версии «Жестоких игр» разработали Фиби Фишер и Сара Гудман. Сериал сняли Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios и Original Film. Фишер, Гудман и создатели оригинального фильма Нил Х.Мориц, Роджер Камбл и Павун Шетти стали продюсерами шоу.