СМИ: всю недвижимость Елены Блиновской выставили на продажу, чтобы погасить долг перед налоговой

Всю недвижимость блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», выставили на продажу, чтобы погасить долг перед налоговой. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

По его информации, женщине предстоит выплатить более 1 млрд рублей ФНС. Адвокаты Блиновской пытаются ускорить процесс погашения задолженности. Супруг Блиновской тем временем находится в зоне военной операции на Украине.

Уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов завели на Елену Блиновскую в апреле 2023 года. Блогершу обвинили в дроблении бизнеса ради ухода от налогов и задержали при попытке покинуть Россию. Блиновская признала свою вину и оказалась под домашним арестом.

В мае 2023 года аналогичные обвинения предъявили и мужу Блиновской — Алексею Блиновскому. Он вину не признал, но тоже оказался под домашним арестом. Летом того же года стало известно, что у Блиновских арестовали 21 объект недвижимости, а также десятки банковских счетов. Стоимость арестованного имущества составила 64 млрд рублей, утверждала адвокат инфлюэнсера.

В декабре 2023 года защитница заявила, что Блиновская не может погасить долг перед налоговой. В январе Блиновскую отправили в СИЗО. В марте Алексей Блиновский ушел на СВО, но вскоре попал в розыск. После этого Блиновская подала заявление о банкротстве.