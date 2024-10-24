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В Британии впервые опубликуют заметки Туве Янссон о муми-троллях с их подробными описаниями

Сегодня в 20:23
Фото: Moomin Characters

Рукописные заметки создательницы книг о муми-троллях Туве Янссон впервые опубликуют спустя 25 лет со смерти писательницы, сообщает The Guardian.

Восемьдесят девять рукописных страниц вновь обнаружили среди сотен тысяч других материалов ее архива.

«Все это действительно было в одном из ее дневников. Это фантастика. Мысли самой Туве о характерах персонажей просто восхитительны», — рассказал Джеймс Замбра, внучатый племянник Янссон и директор компании Moomin Characters.

Книги о муми-троллях, которые Янссон писала и иллюстрировала с 1945 по 1977 год, рассказывают о семье и их друзьях, живущих в гармонии с природой в волшебной Муми-долине. Их приключения послужили источником вдохновения для экранизаций и сценических постановок, а также для создания двух тематических парков.

Неопубликованные заметки Янссон, в которых описаны голоса известных героев, предположительно были созданы для руководства режиссерам, желающим экранизировать ее работы. «Очень интересно узнать ее собственный взгляд на них. Есть много очень удивительных вещей, о которых я раньше не знал», — отметил Замбра.

Среди персонажей, описанных в заметках, — сам Муми-тролль и его семья: Муми-мама, Муми-папа и Малышка Мю, которую они усыновили, потому что «никто больше не осмелился». Голос последней Янссон описала как «счастливо хриплый, но никогда не пронзительный… с внезапным, почти жестоким смехом».

«Он склонен к романтике и состраданию, что часто приводит его в замешательство… Он жалеет все маленькое, испуганное и сломанное… Он покрыт чем‑то вроде белого бархата и чрезвычайно гордится своим хвостом… У Муми-тролля нетерпеливый мальчишеский голос, который иногда переходит в неуверенность», — написала финка о главном персонаже серии книг.

Заметки войдут в специальное издание первой работы Янссон «Маленькие тролли и большое наводнение», которое выпустит независимое издательство Sort of Books к 80-летию книги. В нем читатели смогут построить свой собственный 3D-домик муми-троллей по эскизам Янссон 1957 года, которые прилагаются.

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