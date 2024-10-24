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Анджелина Джоли рассуждает о сцене и жизни без нее в трейлере байопика о Марии Каллас

Сегодня в 19:37
Фото: Netflix

На ютуб-канале One Media опубликовали новый трейлер байопика «Мария», посвященного жизни оперной певицы Марии Каллас. Фильм выйдет в кинотеатрах 27 ноября, а 11 декабря появится на Netflix.

Роль выдающейся артистки в картине исполнила Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит», «Подмена»). Ленту снял чилийский режиссер Пабло Ларраин, ранее выпустивший байопики о принцессе Диане и Джеки Кеннеди.

В новой картине кинематографист проследил непростой и трагический жизненный путь Каллас, которая скончалась от сердечного приступа в возрасте 53 лет. Историю певицы он рассказал через ее воспоминания в последние дни жизни.

В трейлере Каллас делится тем, что значит для нее сцена. «Нет жизни вне сцены», — признается дива, пережившая потерю голоса, но отказавшаяся прощаться с музыкой. «Моя жизнь — это опера», — повторяет она в ролике.

В фильма снялись, помимо Джоли, Валерия Голино («Человек дождя»), Коди Смит-МакФи («Власть пса»), Халук Бильгинер («Личность»), Альба Рорвахер («Химера»), Пьерфранческо Фавино («Война миров Z»), Джереми Уилер («Корона») и Ребека Стайнберг («Солнцестояние»).

Сценаристом картины выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, также работавший над лентой Ларраина «Спенсер». Премьера «Марии» состоялась на Венецианском кинофестивале и была встречена восьмиминутными овациями.

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