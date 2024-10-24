Звезда «Ричера» Алан Ритчсон снимется в боевике Скотта Во «Runner»

Алан Ритчсон, известный по сериалу «Ричер», а также фильмам «Министерство неджентльменских дел» и «Форсаж-10», снимется в боевике «Runner», передает Deadline.
Фильм расскажет о курьере, у которого есть три часа, чтобы доставить орган для спасения семилетней девочки, нуждающейся в немедленной трансплантации. Простая на первый взгляд миссия оборачивается смертельной опасностью, когда о своем желании заполучить орган заявляет главарь известного преступного синдиката.
Режиссером экшн-триллера, съемки которого запланированы на март следующего года в Лондоне, станет Скотт Во, создатель «Need for Speed: Жажда скорости» и «Неудержимые-4».
«Работа с таким актером, как Алан Ритчсон, напоминает мне боевики Тони Скотта, на которых я вырос в 1990-е годы, когда персонажи и сюжет были ключевыми, а действие — зрелищным. Мне не терпится поставить этот суперзанимательный сценарий и оживить захватывающий мир „Бегущего“», — поделился Скотт Во.
Вскоре Ритчсон вновь появится в третьем сезоне «Ричера», одном из самых просматриваемых оригинальных сериалов Prime Video. В настоящее время актер также снимается в фантастическом боевике «War Machine» от Netflix и собирается вернуться к своей роли в 11-й части франшизы «Форсаж».