Звезда «Ричера» Алан Ритчсон снимется в боевике Скотта Во «Runner»

Алан Ритчсон, известный по сериалу «Ричер», а также фильмам «Министерство неджентльменских дел» и «Форсаж-10», снимется в боевике «Runner», передает Deadline.

Фильм расскажет о курьере, у которого есть три часа, чтобы доставить орган для спасения семилетней девочки, нуждающейся в немедленной трансплантации. Простая на первый взгляд миссия оборачивается смертельной опасностью, когда о своем желании заполучить орган заявляет главарь известного преступного синдиката.

Режиссером экшн-триллера, съемки которого запланированы на март следующего года в Лондоне, станет Скотт Во, создатель «Need for Speed: Жажда скорости» и «Неудержимые-4».

«Работа с таким актером, как Алан Ритчсон, напоминает мне боевики Тони Скотта, на которых я вырос в 1990-е годы, когда персонажи и сюжет были ключевыми, а действие — зрелищным. Мне не терпится поставить этот суперзанимательный сценарий и оживить захватывающий мир „Бегущего“», — поделился Скотт Во.