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В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд

Сегодня в 18:59
Фото: Hongbin/Unsplash

В Норвегии в области Нурланд сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший в город Бодо. Об этом сообщил телеканал TV2.

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали. Большинство получили легкие травмы. Всего в поезде, по данным полиции, находились от 50 до 70 пассажиров. Состав состоял из локомотива и пяти вагонов.

Спасательные службы провели эвакуацию людей из поезда, упавшего в ходе инцидента на бок. По словам правоохранителей, из поезда вывели всех пассажиров, но полного списка пострадавших у специалистов нет.

По какой причине поезд сошел с рельсов, еще неясно. Один из очевидцев предполагает, что это случилось из‑за оползня. На месте крушения работают экстренные службы, привлечены три вертолета.

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