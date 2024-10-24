В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд

В Норвегии в области Нурланд сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший в город Бодо. Об этом сообщил телеканал TV2.

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали. Большинство получили легкие травмы. Всего в поезде, по данным полиции, находились от 50 до 70 пассажиров. Состав состоял из локомотива и пяти вагонов.