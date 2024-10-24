В России заблокируют 4,5 млн сим-карт иностранцев, не прошедших повторную идентификацию в офисах операторов связи. Об этом сообщили РБК и РИА «Новости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

«На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 млн иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 млн номеров. 4,5 млн сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», — передает агентство слова сотрудника ведомства.

По его словам, в РКН проанализировали данные о сим-картах операторов мобильной связи и выявили 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранцев и лиц без гражданства.

В 2024 году в России вступил в силу закон, ограничивающий количество мобильных номеров для одного абонента. С января этого года граждане РФ могут оформить не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10.