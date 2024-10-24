Марию Шарапову включат в Зал теннисной славы

В 2025 году Мария Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы. Об этом говорится на сайте организации.
Вместе с Шараповой в Зал славы включат австралийских теннисистов братьев Брайан ― рекордсменов по числу недель на вершине парного рейтинга (438), которые выиграли 16 турниров Большого шлема.
Церемония пройдет 21–23 августа в городе Ньюпорт, штат Род-Айленд.
Шарапова станет третьей из россиян, удостоившихся этой чести, после Марата Сафина (2016) и Евгения Кафельникова (2019). Сейчас в Зал теннисной славы входят 267 теннисистов из 28 стран.
Шарапова ― единственная представительница России, выигравшая все турниры Большого шлема. У нее две победы на «Ролан Гаррос», по одной на Australian Open, US Open и Уимблдоне. В 2020 году бывшая первая ракетка мира завершила карьеру.