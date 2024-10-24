Концерт «Зверей» в Твери отменили из‑за «неоднозначной позиции артиста»

Концерт группы «Звери», запланированный в Твери на 13 ноября, не состоится. Об этом говорится в сообществе коллектива во «ВКонтакте».
Там отмечается, что причиной отмены в местной администрации назвали «неоднозначную позицию артиста». «К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение», ― сказали представители музыкантов.
Они пообещали вернуть полную стоимость билетов и прислать зрителям из Твери промокод на покупку билетов в соседних городах со скидкой.
После начала военной операции на территории Украины группа «Звери» и ее солист Роман Билык высказались против военных действий. Однако в августе 2023 года музыкант приехал в ДНР, где выступил для российских военных, а его антивоенные высказывания пропали из соцсетей. После критики из‑за посещения присоединенных украинских территорий артист выпустил песню о своей поездке.
Роман Билык родился в Таганроге, но в детстве переехал в Донецкую область, жил в Мариуполе.