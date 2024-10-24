Концерт «Зверей» в Твери отменили из‑за «неоднозначной позиции артиста»

Обновлено сегодня в 17:21

В тверском комитете по физической культуре и спорту сказали «Подъему», что выступление «Зверей» отменили не из‑за «неоднозначной позиции артиста». Там утверждают, что в спорткомплексе «Юбилейный», где было намечено мероприятие, вообще запрещены любые концерты.

В комитете признались, что ранее концерты в спорткомплексе устраивали, но теперь, по словам чиновников, все по уставу.