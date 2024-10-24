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Концерт «Зверей» в Твери отменили из‑за «неоднозначной позиции артиста»

Сегодня в 17:05
Фото: Андрей Кредит Никеричев/Агентство «Москва»
Обновлено сегодня в 17:21

В тверском комитете по физической культуре и спорту сказали «Подъему», что выступление «Зверей» отменили не из‑за «неоднозначной позиции артиста». Там утверждают, что в спорткомплексе «Юбилейный», где было намечено мероприятие, вообще запрещены любые концерты.

В комитете признались, что ранее концерты в спорткомплексе устраивали, но теперь, по словам чиновников, все по уставу.

Концерт группы «Звери», запланированный в Твери на 13 ноября, не состоится. Об этом говорится в сообществе коллектива во «ВКонтакте».

Там отмечается, что причиной отмены в местной администрации назвали «неоднозначную позицию артиста». «К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение», ― сказали представители музыкантов.

Они пообещали вернуть полную стоимость билетов и прислать зрителям из Твери промокод на покупку билетов в соседних городах со скидкой.

После начала военной операции на территории Украины группа «Звери» и ее солист Роман Билык высказались против военных действий. Однако в августе 2023 года музыкант приехал в ДНР, где выступил для российских военных, а его антивоенные высказывания пропали из соцсетей. После критики из‑за посещения присоединенных украинских территорий артист выпустил песню о своей поездке.

Роман Билык родился в Таганроге, но в детстве переехал в Донецкую область, жил в Мариуполе.

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