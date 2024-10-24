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Редкую рукопись «Маленького принца» продадут за 1,25 млн долларов

Сегодня в 17:45
Фото: Peter Harrington

Редкую углеграфическую рукопись романа Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» со множеством исправлений автора продадут на ежегодной художественной ярмарке Abu Dhabi Art минимум за 1,25 млн долларов. Об этом рассказал The Guardian.

Как отмечают сотрудники книжного магазина Peter Harrington, это одна из трех известных копий и первая машинопись классической истории, выставленная на продажу.

Артефакт включает первое появление знаменитых строк «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux», что в переводе означает: «По-настоящему можно видеть только сердцем. Суть вещей незрима для глаз».

По словам старшего специалиста по литературе Peter Harrington Сэмми Джея, в предыдущих черновиках Сент-Экзюпери «прокручивал эту фразу в голове». В этой версии произведения читатель «может наблюдать, как автор совершает этот прорыв и впервые пишет эти предложения целиком».

© Peter Harrington

К книге прилагаются два оригинальных карандашных наброска, в том числе черновой иллюстрации с изображением принца, возвращающегося домой, и чек на 100 долларов, подписанный Сент-Экзюпери.

«Маленький принц» был опубликована в США в 1943 году, а во Франции — в 1946-м. Произведение стало самой переводимой книгой в мире, за исключением религиозных текстов. Повествование ведется от лица летчика, который встречает Маленького принца, прилетевшего на Землю с далекой планеты, где его единственным другом была Роза. Сент-Экзюпери написал его в Нью-Йорке, куда бежал из оккупированной Франции.

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