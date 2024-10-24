У Тима Бертона начинается депрессия, когда он заходит в интернет. У режиссера выработалась техника, которая улучшает психическое состояние после соцсетей, и ею он поделился в разговоре с Би-би-си.

Бертон назвал себя «немного технофобом», который «очень быстро впадает в депрессию, возможно, даже быстрее, чем другие люди». Не нужно много времени, чтобы он «начал зажиматься и замыкаться», признался режиссер «Битлджуса».

В прошлом году Бертона возмутили нейросетевые пародии на его мультфильмы. Режиссер попросил фанатов больше не присылать работы из Midjourney, похожие на его творчество.

«Если я зайду в интернет, то обнаружу себя в глубокой депрессии. Меня напугало, что я начал спускаться в темную дыру. Поэтому я стараюсь этого избегать, это не приносит мне удовольствия», — рассказал Бертон.

Чтобы избежать депрессии от интернета, нужно отвлечь себя занятием, поделился режиссер. Он, например, предпочитает смотреть на облака или наслаждаться своей коллекцией гигантских моделей динозавров, которая выставлена в саду его дома в Лондоне. Бертон приобрел их в парках развлечений — среди них 6-метровый тираннозавр и 15-метровый бронтозавр.

С 25 октября по 21 апреля 2025 года в Музее дизайна Лондона проходит выставка «Мир Тима Бертона». На ней представлены 600 экспонатов из разных периодов карьеры режиссера, которые, по словам организаторов, дают «редкий личный взгляд на его творческий процесс».