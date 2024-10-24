Юная россиянка побила рекорд Каталонии по подъему на башню из людей

Восьмилетняя София-Марьяна Блохина из Петербурга побила рекорд чемпионата Каталонии по игре в кастельс ― построение башен из людей. Об этом сообщает 78.ru.
Блохина забралась на живую конструкцию высотой около 30 метров, что сравнимо с десятиэтажным домом. Девочка стала самой юной участницей чемпионата и принесла своей команде победу.
Игрой в кастельс Блохина начала заниматься еще в четыре года, когда с родителями переехала в Испанию из России.
«Когда я пришла в кастельс, записали мою сестру первой. Потом я посмотрела, как она там залезала на третий этаж, и мне захотелось, потому что мне очень понравилось. Что именно понравилось? Там очень высокие фигуры. Когда я залезала, думала, что фигура не упадет, потому что мы очень много тренировали ее», ― отметила она.
Построение человеческих башен ― каталонская традиция, появившаяся в XVIII веке. В 2010 году игру в кастельс включили в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.