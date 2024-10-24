Москвич в метро пригрозил машинисту игрушечным пистолетом. Возбуждено уголовное дело

В Москве недовольный пассажир метро угрожал машинисту поезда игрушечным пистолетом. Против него возбудили уголовное дело, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на станции «Люблино». Судя по кадрам, 43-летний мужчина вышел из дверей поезда и подошел к кабине машиниста, достав из кармана игрушечный пистолет. Обвиняемый угрожал убийством, потому что был недоволен, как машинист управлял составом, поделилась прокуратура.