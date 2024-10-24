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Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек» спасла «Джона Уика» за день до начала съемок

Сегодня в 16:18
Фото: кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»/ABC Studios

Актриса сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория спасла первую часть «Джона Уика», выделив недостающие 6 млн долларов за 24 часа до начала съемок. Об этом режиссеры боевика Чад Стахелски и Дэвид Лейтч рассказали в интервью Business Insider.

«До начала съемок оставалось меньше недели, и нам не хватало почти 6 млн долларов. Мы работали с независимыми спонсорами, и один из них не смог вовремя собрать деньги», — поделился Стахелски.

На тот момент постановщики и Ривз уже вложили в картину собственные сбережения, потому что верили в проект, а продюсер Бэзил Иванык обналичил три свои личные кредитные карты. Компания CAA помогала команде в финансировании фильма и в качестве последней попытки спасти проект предложила некоторым из своих актеров вложиться в ленту.

«Ева пришла на помощь и предоставила финансирование меньше чем за 24 часа до того, как нам пришлось бы закрыть проект. После съемок Бэзил пригласил нас на ужин и между делом сказал: „Кстати, забавная история, знаете, кто вас профинансировал? Ева Лонгория“. Мы такие: „Что?!“» — сообщил режиссер.

В итоге Стахелски и Лейтч пригласили Лонгорию на обед, чтобы поблагодарить ее за спасение «Джона Уика». «Она смеялась, говоря: „Я не думала, что это сработает“», — вспомнил Стахелски. Лейтч сказал, что позже Лонгория призналась ему, что вложение денег в «Джона Уика» было «лучшей тратой в ее жизни».

Создатели фильма рассказали, что были бы рады снять Лонгорию в очередном фильме вселенной. «Она точно хочет сняться в боевике. Я бы с удовольствием поработал с ней, мы пытаемся найти что‑нибудь», — прокомментировал Лейтч.

На момент выхода в 2014 году «Джон Уик» стал кассовым хитом и положил начало экшн-франшизе из четырех фильмов, собравшей по всему миру 1 млрд долларов.

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