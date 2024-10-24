Z-блогеры выдали персонажа Call of Duty за участницу теракта в Турции

Олег Царев и Игорь Дмитриев ― бывшие украинские чиновники, перешедшие в 2014 году на сторону России, ― сообщили в своих телеграм-каналах, что среди исполнителей теракта в Турции была участница Рабочей партии Курдистана по имени Фара Карим. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Дмитриев счел, что участие женщины в теракте имело «демонстративный характер». «Уверенно владеющие оружием женщины — это фишка именно курдских сил народной самообороны YPG. Примерно треть отрядов была укомплектована из женщин, и они имели отдельное название YPJ, но участвовали в боевых действиях наравне. Таким образом курды из РПК доказывали, что их женщины имеют такой же статус, как и мужчины. В отличие от мусульманских группировок», ― написал Дмитриев.

В действительности Фара Карим — героиня серии шутеров Call of Duty. Она появляется в семи играх серии как основательница сил освобождения Урзыкстана. Царев свой пост с Карим уже удалил.