В Нижнем Новгороде школьникам показали видео с голыми девушками и целующимися мужчинами

На уроке музыки в школе № 126 в Нижнем Новгороде семиклассникам показали отрывок фильма «Громкое дело. Влияние музыки» 2007 года о пропаганде нетрадиционных ценностей. Об этом рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости».
В ролике показали артистов с сатанинскими рогами, обнаженных женщин и целующихся мужчин. Создатели фильма утверждают, что бум продаж «плееров с наушниками» привел к тому, что люди перестали слышать друг друга, а с помощью современной музыки молодежь подвергли «программированию».
При просмотре школьники шутили, что это похоже на вечеринку Пи Дидди. Как пишет «Осторожно, новости», руководство школы отказалось давать комментарий, бросив трубку.