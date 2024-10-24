Следующее обновление iOS позволит пользователям из ЕС удалять с айфонов App Store и Safari

Со следующего обновления iOS пользователи из Евросоюза смогут удалять со своих айфонов магазин приложений App Store и встроенные приложения. Таким образом Apple соблюдает местное антимонопольное законодательство о цифровых рынках, сообщает 9to5Mac.

Пользователи из ЕС уже сейчас могут удалить со смартфонов приложения «Калькулятор», «Календарь», «Музыка» и «Заметки». 23 октября для разработчиков вышла бета-версия iOS 18.2, и в ней можно удалить App Store, «Камеру», браузер Safari, «Сообщения» и «Фото». Вернуть их можно в настройках айфона.

Согласно антимонопольному закону ЕС, пользователи должны иметь возможность удалять встроенные приложения и заменять их сторонними, а также устанавливать альтернативные онлайн-магазины приложений. Apple согласилась на это в августе.

В январе инсайдер Bloomberg Марк Гурман сообщал, что Apple собирается разделить App Store надвое, чтобы второй магазин работал в ЕС. Корпорация предупреждала об угрозе безопасности iOS и пользователей от вредоносных ПО из‑за этого закона.