Крупнейший VK-паблик, посвященный материнству, закрылся из‑за законопроекта о пропаганде чайлдфри

Сообщество «ВКонтакте» «#щастьематеринства» прекратило свою работу после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом говорится в сообщении одной из администраторок паблика, опубликованном в дружественной группе «#щастьебытьженой».

«Мы снесли всю стену, чтобы не попасть под статью. Модерить все 100500100500 постов за 9 лет группы, чтобы не попасть под „длящееся нарушение“, мы не готовы, а суммы штрафов чудовищны. Мы не нашли технической возможности удалить все посты, чтобы опубликовать один поясняющий. Можно только полностью отключить стену, что мы и сделали. Да, мы консультировались с юристками. Мы скорбим о группе и о невозможности попрощаться с подписчицами и читательницами», ― сказала администраторка.

Сообщество «#щастьематеринства» существовало с 2015 года и на момент закрытия насчитывало 150 тыс. подписчиков. В группе женщины анонимно рассказывали о сложностях материнства и поддерживали друг друга. Некоторые признавались, что материнство оказалось не таким, как его представляют.

«Фонтанка» привела несколько историй подписчиц группы. «Когда я нашла паблик, я уже была на грани депрессии. Мне казалось, что эти бессонные ночи никогда не закончатся, я думала, что это я плохая мать и жена, что я не справляюсь ни с чем. Тогда другие женщины очень помогли мне советами и поддержкой. Я поняла, что я не одна. С одной мамой мы даже подружились и общаемся по сей день», ― рассказала дважды мама Ирина.

Другие подписчицы тоже поделились, что женское коммьюнити в паблике помогло им преодолеть проблемы в семье. Как отмечает «Фонтанка», от законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри пострадали в первую очередь не люди, решившие не рожать ребенка, а обычные мамы, для которых подобные сообщества были единственной отдушиной и поддержкой.

Вопрос о запрете идеологии чайлдфри в сентябре вновь подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В интервью «Известям» она связала взгляды чайлдфри с «вырождением феминизма», который, по ее словам, на первоначальном этапе в своей основе нес «хорошую идею» борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе «радикализировался».

Уже 25 сентября соответствующий законопроект внесли в Госдуму, а 17 октября он прошел первое чтение. Как отмечал Володин, штрафы за пропаганду чайлдфри будут аналогичны штрафам за пропаганду ЛГБТ*: до 400 тыс. рублей для физлиц, до 800 тыс. для должностных лиц и до 5 млн для юрлиц. Распространять идеи отказа от рождения детей запретят в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Заместительница руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева назвала запрет пропаганды чайлдфри «мракобесной инициативой, которая откроет путь к миллиону необоснованных доносов». По ее мнению, молодых женщин надо поддерживать, повышать общий уровень жизни, а не принуждать к рождению детей. Авксентьева отметила, что «Новые люди» будут выступать против законопроекта.