В Дубае построят сверхтонкий небоскреб шириной в одну квартиру

В Дубае планируется построить сверхтонкий небоскреб, в поперечнике которого поместится не более одной квартиры. Об этом сообщает CNN со ссылкой на архитекторов и застройщиков проекта.

Высота небоскреба Muraba Veil составит 380 метров, а ширина ― лишь 22,5, что придаст ему форму плоской вертикальной плиты. Здание спроектировано испанской архитектурной фирмой RCR Arquitectes ― лауреатом Притцкеровской премии.

В 73-этажной башне расположится 131 квартира с двумя — пятью спальнями. Все апартаменты будут спроектированы по образцу традиционных арабских домов, расположенных вокруг внутреннего двора с растениями.

© RCR Arquitectes

«Мы страстно хотим, чтобы наши здания соответствовали месту, чтобы они соответствовали участку и ландшафту, где они расположены. Они должны общаться с природой и быть пропитаны атмосферой местной культуры», — отметил основатель RCR Arquitectes Рафаэль Аранда.

В здании планируется открыть спа, ресторан, галерею, небольшой теннисный корт и частный кинотеатр. Стоимость апартаментов в небоскребе начинается от 4,9 млн долларов.