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Власти Сеула хотят создать «город без одиноких» из‑за роста числа людей, умирающих в одиночестве

Сегодня в 11:59
Фото: Ciaran O’Brien/Unsplash

Мэрия Сеула объявила о планах израсходовать 451,3 млрд вон (почти 327 млн ​​долларов) на создание «города, где никто не будет одинок». Таким образом власти Южной Кореи борются с ростом числа смертей в одиночестве, передает CNN.

Корея не собирается отстроить новый город в буквальном смысле. Местные власти в течение пяти лет запустят круглосуточную горячую линию, онлайн-платформу и организуют личные встречи для консультаций по проблемам одиночества.

Сеул также намерен расширить программу психологических услуг, создать больше зеленых мест для отдыха, составить планы питания для жителей среднего и пожилого возраста, разработать специальную систему поиска для выявления одиноких горожан, которым нужна помощь, и организовывать мероприятия, побуждающие людей выходить на улицу и общаться с другими людьми.

«Одиночество и изоляция — это не просто индивидуальные проблемы, а задачи, которые общество должно решать сообща. [Город] мобилизует все наши муниципальные силы, чтобы помочь одиноким людям исцелиться и вернуться в общество», — заявил мэр Сеула О Се Хун.

Эксперты поприветствовали эти меры, но отметили, что Корее нужно приложить больше усилий — отчасти потому, что одиночество там связано с определенными уникальными аспектами местной культуры, которые трудно изменить.

В 2023 году число смертей в одиночестве достигло 3661 по сравнению с 3559 в 2022-м и 3378 в 2021-м, согласно последним данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения. По словам профессора психологии Ан Су Чжона, корейцы могут вести активную социальную жизнь, но в то же время чувствовать себя одинокими из‑за сравнений с другими людьми и внутренних вопросов, полезны ли они и вносят ли достаточный вклад в развитие общества.

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