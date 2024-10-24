Власти Сеула хотят создать «город без одиноких» из‑за роста числа людей, умирающих в одиночестве

Мэрия Сеула объявила о планах израсходовать 451,3 млрд вон (почти 327 млн ​​долларов) на создание «города, где никто не будет одинок». Таким образом власти Южной Кореи борются с ростом числа смертей в одиночестве, передает CNN.

Корея не собирается отстроить новый город в буквальном смысле. Местные власти в течение пяти лет запустят круглосуточную горячую линию, онлайн-платформу и организуют личные встречи для консультаций по проблемам одиночества.

Сеул также намерен расширить программу психологических услуг, создать больше зеленых мест для отдыха, составить планы питания для жителей среднего и пожилого возраста, разработать специальную систему поиска для выявления одиноких горожан, которым нужна помощь, и организовывать мероприятия, побуждающие людей выходить на улицу и общаться с другими людьми.

«Одиночество и изоляция — это не просто индивидуальные проблемы, а задачи, которые общество должно решать сообща. [Город] мобилизует все наши муниципальные силы, чтобы помочь одиноким людям исцелиться и вернуться в общество», — заявил мэр Сеула О Се Хун.

Эксперты поприветствовали эти меры, но отметили, что Корее нужно приложить больше усилий — отчасти потому, что одиночество там связано с определенными уникальными аспектами местной культуры, которые трудно изменить.