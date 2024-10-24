Минздрав поддержал идею запретить продажу сигарет рожденным после 2009 года

Минздрав предложил поддержать законопроект, запрещающий продажу табачной и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Об этом сообщает «Коммерсант».
Авторы инициативы ― депутаты от «Новых людей» ― отмечают, что она соответствует основам госполитики по противодействию потреблению табака и никотина. В пояснительной записке к проекту приводятся данные опроса ВЦИОМ, согласно которому четверть россиян в возрасте от 18 до 24 лет ежедневно курит несколько сигарет. При этом на долю курильщиков в возрасте 14 лет приходится 1%.
19 октября Минздрав направил профильным ведомствам проект заключения правительства на инициативу. Министерство предлагает поддержать законопроект при условии его доработки.
Некоторые ведомства документ не поддержали. В Минфине сочли, что он противоречит Конституции, согласно которой гражданин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах. Министерство также высказало опасение, что принятие законопроекта приведет к потреблению нелегальной продукции и только увеличит риски здоровью населения. Похожие опасения высказали и в Росалкогольтабакконтроле.
Аналогичные запреты пытались ввести и в других странах, в частности в Новой Зеландии, Малайзии, Великобритании, Австралии, Дании, Гонконге и Сингапуре. Но ни в одной из них закон так и не вступил в силу. В Новой Зеландии в 2022 году такой законопроект приняли, но в 2023-м новое правительство отменило его, пообещав направить доходы от продажи табака на здравоохранение.