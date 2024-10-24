В Люблино ввели карантин из‑за бешенства

В районе Люблино, на юго-востоке Москвы, ввели карантин из‑за выявленных случаев бешенства. Об этом говорится в распоряжении мэра Сергея Собянина.
Источник инфекции находится в квартире дома 72 на Краснодарской улице. Карантин введен до 22 декабря и будет действовать в пределах улиц Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченская, Краснодарская, на Тихорецком бульваре и аллее Кремлевских Курсантов.
На этих территориях запрещено лечить, вывозить и отлавливать восприимчивых к болезни животных, а также проводить ярмарки и выставки с ними.