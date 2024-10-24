За 2024 год российские госорганы потратили на VPN 14 млрд рублей

За девять месяцев 2024 года российские госорганы потратили на закупку VPN-сервисов 14,1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом их расходы на обход блокировок вырос на 683%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Контур. Закупки».

Так, количество тендеров у госорганов выросло на 20%, до 490. Большая часть трат (три контракта на 9,8 млрд рублей) в 2024 году пришлась на Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ). С начала года госкомпании нарастили объем трат на VPN на 122%, до 311 млн рублей, а количество закупок — на 33%, до 56 млн.

Публичных закупок сервисов VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами в РФ нет. «Такие закупки могут проходить через закрытые процедуры, например, для служб, которые занимаются государственной и гражданской безопасностью», — пояснил эксперт «Контур. Закупок» Василий Данильчик.

«Коммерсант» пишет, что поставщиками ДИТ выступили «Акадо телеком» (принадлежит «ЭР-Телекому»), «Ситроникс» и «Ростелеком». В 2023 году двумя крупнейшими заказчиками стали Социальный фонд и ФТС с общей суммой контрактов 1,6 млрд рублей, их получил «Ростелеком». «Мегафоне» также зафиксировал «сверхвысокий рост» заказов от государства.