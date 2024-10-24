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В Москве ввели мораторий на строительство апартаментов

Сегодня в 08:46
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Мэрия Москвы отказалась впредь согласовывать строительство жилых комплексов с апартаментами. Все начатые проекты завершат, передает «Коммерсант» слова вице-мэра и главы столичного стройкомплекса Владимира Ефимова.

Поводом для введения моратория стало недовольство чиновников отсутствием в апарт-комплексах социальной инфраструктуры. Люди, которые постоянно проживают в апартаментах, не могут в них прописаться и получить социальные услуги, пояснил Ефимов. Власти города предложили застройщикам изменить статус строящихся апартаментов на жилье, если это возможно, добавил чиновник.

По данным консалтинговой компании «Метриум», в Москве на долю апартаментов приходится 10,9% предложения на первичном рынке, и этот показатель уменьшается. Покупатели выбирают апартаменты из‑за их дешевизны, пишет газета. Юристы рекомендовали застройщикам попытаться оспорить мораторий властей в суде.

Власти Москвы еще в 2016 году предложили закон о правовом статусе апартаментов, но с тех пор его не ввели из‑за отсутствия компромисса между всеми заинтересованными сторонами. В начале года мэрия через суд стала признавать уже реализованные проекты апарт-комплексов объектами незавершенного строительства с последующим их приведением в соответствие с видом разрешенного использования участка (ВРИ), а также запретила продавать малогабаритные квартиры до 28 квадратных метров, пишет «Коммерсант».

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