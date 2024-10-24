В Москве ввели мораторий на строительство апартаментов

Мэрия Москвы отказалась впредь согласовывать строительство жилых комплексов с апартаментами. Все начатые проекты завершат, передает «Коммерсант» слова вице-мэра и главы столичного стройкомплекса Владимира Ефимова.

Поводом для введения моратория стало недовольство чиновников отсутствием в апарт-комплексах социальной инфраструктуры. Люди, которые постоянно проживают в апартаментах, не могут в них прописаться и получить социальные услуги, пояснил Ефимов. Власти города предложили застройщикам изменить статус строящихся апартаментов на жилье, если это возможно, добавил чиновник.

По данным консалтинговой компании «Метриум», в Москве на долю апартаментов приходится 10,9% предложения на первичном рынке, и этот показатель уменьшается. Покупатели выбирают апартаменты из‑за их дешевизны, пишет газета. Юристы рекомендовали застройщикам попытаться оспорить мораторий властей в суде.