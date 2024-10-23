Звезда «Минари» Юн Е-джон снимется во втором сезоне «Грызни»

Звезда фильма «Минари», лауреатка премии «Оскар» Юн Е-джон снимется во втором сезоне сериала «Грызня». Об этом сообщил Deadline.
Она сыграет корейскую миллиардершу, владеющую элитным загородным клубом. Партнерами актрисы по проекту станут Оскар Айзек («Дюна»), Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»), Чарльз Мелтон («Май декабрь») и Кейли Спэни («Падение империи»).
В новом сезоне будет восемь эпизодов. В них молодая пара в исполнении Спэни и Мелтона станет свидетелями тревожащей ссоры между своим боссом и его женой. Роли последних сыграют Айзек и Маллиган.
В качестве создателя, шоураннера и исполнительного продюсера продолжения выступит Ли Сон Чжин, автор первого сезона. Звезды проекта Стивен Ян и Али Вонг станут сопродюсерами продолжения.
Первый сезон сериала вышел в апреле 2023 года. Он рассказал о двух незнакомцах, которых связала автомобильная авария. Столкновение стало началом вражды между успешной предпринимательницей, пребывающей в стрессе, и неудачливым наемным работником.
Проект хорошо приняли как зрители, так и критики, он получил три «Золотых глобуса», а «Афиша Daily» включила его в список 35 лучших сериалов 2023 года.