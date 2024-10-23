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Крис Хемсворт намерен сыграть Прекрасного Принца в новом фильме Disney

Сегодня в 00:57
Фото: chrishemsworth

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по фильмам «Тор» и «Хижина в лесу», намерен сыграть главную роль в фильме киностудии Disney, посвященному Прекрасному Принцу. Об этом сообщил инсайдер Джефф Снейдер.

Он поделися, что картину поставит режиссер «Вонки» Пол Кинг. Будет ли она игровой или анимационной, пока неясно. Сценарий ленты Кинг напишет вместе с Саймоном Фарнаби и Джоном Крокером.

Каким будет сюжет фильма, не раскрывается. Известно, что Прекрасный Принц — персонаж сказки «Золушка». Однако источники утверждают, что будущий проект не будет связан с Золушкой.

Disney в данный момент никак не комментирует будущий проект. Хемсворт также воздерживается от комментариев.

Сейчас Disney готовится к релизу фильма «Муфаса: Король Лев» — он выйдет к 30-летнему юбилею мультфильма «Король Лев». Весной 2025 года студия также представит игровой ремейк «Белоснежки».

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