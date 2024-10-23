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В Химках отстранили от работы школьную учительницу, которая вела уроки с дуршлагом на голове

Сегодня в 00:04
Фото: Jaye Haych/Unsplash

В Химках отстранили от работы учительницу школы, которая вела уроки с дуршлагом на голове. Об этом сообщил 360.ru.

Решение, по информации СМИ, приняло Управление по образованию администрации городского округа Химки. В отношении женщины инициировали проверку, хотя качество ее работы претензий не вызывало.

Недавно про женщину написали в телеграм-канале Mash. Там опубликовали снимки учительницы с необычным головным убором и утверждали, что педагог исповедует пастафарианство — религию о макаронном монстре.

По данным источника, учительница русского языка поделилась своими верованиями с учениками. Родителям школьников это не понравилось. Они потребовали, чтобы директор уволил специалиста.

В разговоре с 360.ru педагог подтвердила, что она — пастафарианка. Женщина призналась, что раньше никогда не надевала дуршлаг на публике, поскольку не поддерживает демонстрацию религиозных символов.

«Директор создала такую ситуацию, в которой все мы можем прийти кто в шапочке из фольги, кто с дуршлагом на голове, и никому из нас это не повредит и не помешает учебному процессу. Да, у нас в понедельник пришел один ученик в шапочке из фольги. Я не буду называть имен, но это очень толковый молодой человек, и освоению знаний по программе шапочка из фольги ему не помешала», — рассказала учительница.

Она отметила, что «у дете никакой нервной реакции не было». «Там кто‑то пошутил, кто‑то посмеялся, и на этом все забыли. А устраивать из этого конфликт… Мы буквально вчера с детьми разбирали фразу „делать из мухи слона“», — добавила женщина.

Педагог подчеркнула, что ничего не знает о своем отстранении. Она находится на больничном.

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