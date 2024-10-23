В Химках отстранили от работы школьную учительницу, которая вела уроки с дуршлагом на голове

«Директор создала такую ситуацию, в которой все мы можем прийти кто в шапочке из фольги, кто с дуршлагом на голове, и никому из нас это не повредит и не помешает учебному процессу. Да, у нас в понедельник пришел один ученик в шапочке из фольги. Я не буду называть имен, но это очень толковый молодой человек, и освоению знаний по программе шапочка из фольги ему не помешала», — рассказала учительница.