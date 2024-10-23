В Анкаре на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS произошел теракт, в котором погибли не менее пяти человек. Ранены оказались 22 человека, сообщила Русская служба Би-би-си.
Среди погибших — террористы-смертники. По информации СМИ, теракт совершили два боевика, мужчина и женщина. Они подъехали к объекту на такси и убили водителя, затем подошли к служебному входу и открыли стрельбу.
Террористам удалось на короткое время захватить заложников, утверждают СМИ. По словам министр внутренних дел Али Ерликая, за атакой стоит запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана.
«Желаю скорейшего выздоровления нашим раненым. Я осуждаю это гнусное нападение. Наша борьба будет продолжаться решительно и усердно до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», — написал министр в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что террористы убили охранников, сидевших на КПП. Мотивы преступников пока неизвестны.
TUSAŞ — одна из крупнейших компаний в сфере авиастроения. Она занимается производством беспилотников, самолетов, вертолетов и объектов космической промышленности. В частности, TUSAŞ разрабатывает турецкий истребитель пятого поколения Kaan и ударные беспилотники Anka.