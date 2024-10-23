В Анкаре на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS произошел теракт, в котором погибли не менее пяти человек. Ранены оказались 22 человека, сообщила Русская служба Би-би-си.

Среди погибших — террористы-смертники. По информации СМИ, теракт совершили два боевика, мужчина и женщина. Они подъехали к объекту на такси и убили водителя, затем подошли к служебному входу и открыли стрельбу.